Insegnanti e studenti con difficoltà respiratorie e irritazione agli occhi | ipotesi spray al peperoncino Scuola evacuata

Arezzo, 9 febbraio 2024 – Con l’Open Day di martedì 20 febbraio l’Università di Siena si presenta alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie e agli insegnanti.L’avvocato fiorentino Corrado Mauceri oggi dice che fu «un movimento di massa», con tanti genitori, insegnanti e studenti in piazza, la Cgil Scuola in prima fila, i soliti indipendenti del Pci a dare ...Modena – Per Damiano Cassanelli, lo studente di 18 anni finito nei guai per alcune frasi rilasciate in un’intervista video alla stampa su alcuni problemi della scuola, l’Istituto Barozzi di Modena, ...