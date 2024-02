Individuato Dopo un Mese il Conducente Fuggito Dopo lo Schianto Contromano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L'Aquila -un'indagine protrattasi per un, la polizia è finalmente riuscita a identificare ilresponsabile dell'incidente avvenuto il giorno dell'Epifania nel centro di Avezzano. L'uomo, al volante della sua vettura, aveva danneggiato due auto parcheggiate, per poi dileguarsi dalla scena dell'incidente, addirittura percorrendo una stradanel tentativo di eludere le autorità. Le forze dell'ordine, in collaborazione stretta tra la polizia stradale di Avezzano e il commissariato locale, sono riuscite a individuare il veicolo coinvolto nell'incidente avvenuto il 6 gennaio, durante la festività dell'Epifania. Inoltre, è emerso che ilaveva tentato di disfarsi dell'auto già al ritorno delle attività lavorative...