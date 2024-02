India | diplomazia italiana ospite dell’International Leather Fair

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si è conclusa per fine Gennaio 2023 a Chennai, in Tamil Nadu, la 37esima edizione dell’International, che ha coinvolto oltre che l’Ambasciataindi cui l’Ambasciatore Vincenzo de Luca, anche l’agenzia ICE. Essa è stata presente con un Padiglione nazionale che ha consentito la partecipazione di 18 aziende italiane. Oltre al Padiglione, organizzato dall’Ice in collaborazione con l’Assomac, l’Associazione nazionale costruttori tecnologie per calzature, pelletteria e conceria, altre 40 aziende italiane erano presenti direttamente, o tramite i loro distributori locali. “La fiera”, ha spiegato Alessandro Liberatori, direttore dell’Ufficio Ice di New Delhi, “rappresenta l’appuntamento per eccellenza per il comparto delle macchine per calzature, conceria e pelletteria in ...