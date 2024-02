Incidente in mare | Samuele Landi | disperso

Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 18 sulla Via del Mare. Il sinistro ha visto coinvolti due camion e si è verificato in contrada Archi di Laureana Cilento all’altezza dell’incrocio per ...Paura, oggi pomeriggio, lungo la Via del Mare, dove due camion si sono scontrati in contrada Archi di Laureana Cilento. Il violento impatto è avvenuto nei pressi dell’incrocio per Perdifumo per cause ...Giuseppe Papagni, 36 anni, è morto in un tragico incidente stradale durante una vacanza in Venezuela. L’ufficiale di bordo di Brindisi sarebbe deceduto sul colpo subito dopo l’impatto lo scorso 30 ...