Incentivi a rinnovabili assegnati a 1 Gw su 1 | 6 disponibili

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nel tredicesimo bando di gara del Gestore dei Servizi Energetici, per incentivare l'energia prodotta dalle fonti, sono stati1,041 Gigawatt di potenza a impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici, su 1,627 Gw di potenza messa a disposizione. Lo rende noto il Gse con un comunicato. La partecipazione alla procedura, spinta dall'adeguamento all'inflazione delle tariffe di riferimento e dall'introduzione di una maggiore flessibilità nei meccanismi di riallocazione dei contingenti, ha registrato 163 domande di accesso, tra Aste e Registri, per un totale di circa 1,125 Gw richiesti. Per effetto di questi risultati, la potenza complessivamente ammessa nelle 13 Procedure gestite dal Gse sale a 7,3 GW, pari a oltre il 91% degli 8 Gw di potenza disponibile previsti dal Decreto ministeriale del 4 luglio 2019.

L’Unione europea ha dato questa mattina il via libera al piano di aiuti pubblici programmato dall’Italia per sostenere con 5,7 miliardi di euro ... (open.online)

"I risultati del tredicesimo bando per gli incentivi alle rinnovabili sono indubbiamente positivi. Bisogna proseguire in questa direzione per ... (quotidiano)

Il GSE ha pubblicato le graduatorie della 13a procedure di registri e Aste FER1. Assegnati 1.041 MW a impianti eolici, fv e idro."I risultati del tredicesimo bando per gli incentivi alle rinnovabili sono indubbiamente positivi. Bisogna proseguire in questa direzione per rafforzare la decarbonizzazione, accelerando la produzione ...Superata la soglia del 90% della potenza messa a disposizione dal Decreto Fer e aggiudicati quasi due terzi del contingente previsto dalla procedura. Al via ...