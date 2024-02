Inaugurato nell' Astigiano un nuovo ristorante di Cannavacciuolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È statoa Valleandona,, il relais a cinque stelle "Le Cattedrali", con l'apertura deldello chef Antoninoche, con la moglie Cinzia Primatesta, guida il gruppo Laqua collection. La struttura astigiana è la quinta nel mondo Laqua (la seconda in Piemonte, insieme a Villa Crespi a Orta San Giulio). "Abbiamo creato una brigata sia di sala che di cucina - ha detto lo chef -, tutti ragazzi passati anche da Villa Crespi. È una bella squadra. In questa struttura sarò presente personalmente. Crediamo molto in questo progetto e in questo territorio". Il relais ha tredici tra camere e suite, una zona benessere con piscina esterna, un lounge bar, un'area wellness con sauna, bagno turco e vitarium e una piscina esterna riscaldata. Presenti all'esterno anche un ...