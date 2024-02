Inaugurato a Milano il murales Respect San Siro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) AGI - A Sanarriva un nuovo murale sulla palazzina comunale di piazzale Segesta 11 che ospita i Servizi sociali, i Servizi di Custodia sociale e che in futuro potrà ospitare nuove attività per il territorio. Il progetto artistico si inserisce nel percorso di arte pubblica promosso dall'Ufficio Arte negli Spazi Pubblici del Comune died è sviluppato in coprogettazione con Codici, Fondazione Terzoluogo, Telaio delle Arti e Bambini Bicocca. L'opera, dal titolo "San", realizzata dagli artisti spagnoli del collettivo Boa Mistura, è frutto di un percorso partecipato promosso con alcune classi della scuola secondaria di primo grado G. Negri e dell'istituto superiore Galilei-Luxemburg. "Questo progetto - dichiarano gli assessori Lamberto Bertolè (Welfare e Salute) e Tommaso Sacchi (Cultura) - è ...

Inaugurata l'opera "Respect San Siro" dei Boa Mistura (mi-lorenteggio.com) Milano, 9 febbraio 2024 – A San Siro arriva un nuovo murale sulla palazzina comunale di piazzale Segesta 11 che ospita i ...