“In regia lo sanno…” Grande Fratello | la telecamera punta lì e scova Rosy e Greta così | cosa stavano facendo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La scorsa settimana ilha deciso di punire i concorrenti in seguito a ripetuti richiami nei confronti degli inquilini che parlano senza microfono. Infatti, la produzione ha deciso di decurtare il budget settimanale dei gieffini. Un provvedimento che ha fatto discutere soprattutto per Massimiliano Varrese, iil quale si è scagliato contro la sua “nemica” numero uno Beatrice Luzzi, ma alcuni video inchioderebbero anche l’ex ballerino. e soprattuto molti altri gieffini, spesso ripresi senza microfono. “No, io non me lo merito. Ci sono furbi che lo fanno continuamente e poi dicono che sono gli altri”. La frecciata agli altri coinquilini si è fatta in poco tempo personale, con l’ex ballerino che ha accusato l’attrice. “Beatrice, tu sei la prima fautrice di parlare senza microfono sotto le coperte fino a oggi. Sei sempre stata tu”, era ...