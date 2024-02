In campo Oggi si giocano cinque partite

La sfida con il Genoa, terzo risultato utile consecutivo in altrettante gare della gestione Nicola, è ormai alle spalle e in casa Empoli si guarda ... (sport.quotidiano)

Dopo il tram e il compleanno occhi puntati ancora su Sazonov - oggi in campo

Il giocatore in campo per Torino-Salernitana. Tre giorni fa ha compiuto 22 anni Saba Sazonov in campo per Torino-Salernitana. Il giocatore, che tre ... (sbircialanotizia)