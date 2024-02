In arrivo pioggia e neve | previsioni meteo di Giuliacci

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilrologo: "Nei prossimi giorni ci sarà diffuso maltempo per il lento passaggio di un’intensa perturbazione". Temperature oltre la norma Arriva la. "Nei prossimi giorni ci sarà diffuso maltempo per il lento passaggio di un’intensa perturbazione. - spiega all'Adnkronos ilrologo Andrea- Ed entro la fine della giornata di oggi la

Firenze, 5 febbraio 2024 – Abbiamo una data in cui l’anti ciclone africano Zeus lascerà l’Italia. Sarà il momento in cui l’inverno si riprenderà la ... (lanazione)

I cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1761m. I venti ...La ricerca di "-neve-grosso-carico-in-arrivo-atteso-fino-ad-1-metro-di-accumulo-ecco-quando-e-dove-111623dicbo=v2-mYgIdaP" non ha prodotto alcun risultato.La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 9 alle 23.59 di domani, sabato 10 febbraio, su tutta la Campania. Si ...