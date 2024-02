Impallomeni elogia Inzaghi | «Secchione! Tra i migliori in Europa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’Inter diè prima in classifica ma sabato alle ore 18 avrà uno scoglio non semplice da superare, ovvero la Roma di De Rossi all’Olimpico. Secondo, intervenuto su TMW Radio, la squadra giallorossa deve sperare in una capolista distratta. Poi un elogio aEQUILIBRIO E SPERANZE – L’Inter di Simoneha battuto la Juventus ma sabato avrà un altro difficile incontro, ovvero quello con la Roma allo stadio Olimpico. Secondo Stefano, i giallorossi devono sperare in una capolista distratta: «La bellissima partita con il Cagliari non deve ingannarci. Non credo ci debba essere una variazione al tema, ma forse un blocco squadra un po’ più basso. In ampiezza l’Inter ti arriva con tecnica e velocità, quindi se sbagli la paghi. Devi sperare che l’Inter sia un po’ ...