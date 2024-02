Il voto in Indonesia è un test per capire l’impatto dell’IA sulle elezioni Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Può un candidato presidenziale rifarsi l’immagine e cancellare il suo passato molto controverso, diventando un serio pretendente per la vittoria? Sì, grazie all’intelligenza artificiale. Questa è in grado di alterare la realtà, lo sappiamo, ancor di più quella generativa. È uno dei rischi che analisti ed esperti del settore mettono di fronte alle autorità, per avvertirle delle sue possibili degenerazioni. La politica non ne è esente, anzi al contrario. Il caso dell’ne è un esempio perfetto, non per nientesi tratta della terza democrazia più grande al mondo. Prabowo Subianto è l’attuale ministro della Difesa, leader del Partito del Movimento della Grande, con un trascorso da comandante alla guida delle forze speciali, Kopassus. È stato sposato anche con la figlia del presidente Haji Suharto, a cui è stato ...