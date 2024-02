Il Volo | cover Queen Festival di Sanremo 2024 | Il testo del brano ”Who Wants to Live Forever”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) IldelWhoto: nella quarta serata deldidedicata alle, Ilsi esibirà, accompagnati da Stef Burns, con la canzone dei. Ecco il. Il, ildeldei: WhotoIl singolo del gruppo musicale britannico, pubblicato il 15 settembre 1986. Ecco il: There’s no time for usThere’s no place for usWhat is this thing that builds our dreams, yet slips away from us Whoto ...