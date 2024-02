Il testo e il significato di Notte prima degli esami | la canzone di Antonello Venditti

Fred De Palma porta Il cielo che non ci vuole a Sanremo 2024 . Non è la prima volta che il rapper torinese fa la sua comparsa sul palco dell’Ariston. ... (dilei)

"Italodisco" dei The Kolors è stato il tormentone musicale per eccellenza dell'estate 2023, capace di superare anche i confini nazionali. La band ... (today)

Terzo appuntamento con il Festival di Sanremo . Anche stasera un ricchissimo programma con tanti ospiti ma soprattutto con i 15 brani in gara che non ... (ilcorrieredellacitta)

«Avevo talmente poche farfalle nello stomaco che ho deciso di metterle in un pezzo, così almeno le avevo da qualche parte. Quando ho scritto questa canzone ero in un momento non facile, ero vittima ...I Santi Francesi si esibiscono oggi (9 febbraio) con Skin degli Skunk Anensie sulle note "Hallelujah" di Leonard Cohen. Scaletta duetti quarta serata Sanremo: apre Sangiovanni, ...Un codice cifrato, un piccolo manoscritto in carta leggera, con numeri e strani simboli, a formare un testo incomprensibile ...per sviare ogni sospetto di amici e familiari sul vero significato dei ...