Il ritorno dei Tre Moschettieri

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È fatto a regola d’arte l’ultimo film tratto dal capolavoro di Alexandre Dumas I Tre- Milady, in arrivo nelle sale. Le scene di combattimento sono in soggettiva: sembra di essere lì, tra assedi e sfide all’arma bianca. E i personaggi dimostrano sfaccettature intriganti. Come raccontano a Panorama il regista Martin Bourboulon e alcuni dei protagonisti: Vincent Cassel, Eva Green e Louis Garrel. In un’epoca in cui la spettacolarità al cinema fa rima ormai quasi solo con i film di supereroi o i cosiddetti franchise, pellicole a stelle e strisce realizzate in serie, ecco che a ristabilire un alternativo senso di grandeur arriva la Francia con I Tre- Milady, secondo capitolo dell’esperimento di trasportare sul grande schermo le 769 pagine dell’omonimo romanzo di Alexandre Dumas, già preceduto dal film I Tre ...