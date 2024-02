Il report che imbarazza Biden | «Un anziano | non ricorda più» Ira del presidente | ma in conferenza stampa fa un’altra gaffe

Evan Gershkovich è un giornalista americano del Wall Street Journal, rinchiuso in carcere in Russia da quasi un anno con l’accusa di spionaggio. ... ()

Microsoft dal canto suo non ha mai comunicato il numero di Xbox Series X/S distribuite e dunque il dato estrapolato dal report di Take-Two non è ufficiale. Si ipotizza quindi che Xbox Series X/S abbia ...Il 2024 sarà anche l’anno in cui la diffusione dell’Intelligenza Artificiale (IA) raggiungerà la fase cruciale, quella che potrebbe dare il via ad una quinta rivoluzione industriale. Un pretesto per ...Secondo le fonti di Universo Nintendo, la presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2 dovrebbe essere molto vicina.