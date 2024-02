Il programma della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 | duetti | cover e ospiti

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio– È forse la più attesa delle cinque serate deldopo la finale: stasera all’Ariston dii 30 artisti si esibiranno con le lorodi brani che hanno fatto la storiamusica italiana (e non solo) dagli anni Sessanta ad oggi, accompagnati da altri cantanti, italiani e internazionali. Molti sorprendono, altri restano nella loro confort zone, ma si prospetta unache confermerà gli ascolti record di ieri e degli altri appuntamenti., quali sono e le canzoni: cosa ci aspetta venerdì nellaLeinCome verrà selezionato il ...

Latina – sabato 10 febbraio, a Latina , si svolgerà una cerimonia commemorativa in occasione del Giorno del Ricordo . Alle ore 10.15 è prevista la ... (temporeale.info)

Ordine di esibizione terza serata - Sanremo 2024 Giro di boa per il Festival di Sanremo 2024 , che arriva alla terza serata del giovedì. Qui su ... (davidemaggio)

È tutto pronto per la terza serata di Sanremo , durante la quale si esibiranno i 15 artisti che non hanno cantato la sera precedente,... (calciomercato)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 11.40 Amici di OA Sport, bentrovati alla DIRETTA LIVE della penultima ... (oasport)

Il leader nordcoreano torna a parlare in occasione del 76° anniversario della fondazione dell'Esercito popolare coreano ...Domani, sabato 10 febbraio, andrà in scena la decima giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha. Nella capitale del Qatar il day-9 prevede le gare del nuoto artistico, dei tuffi e del torneo ...Fiorello scherza sulla polemica della pubblicità occulta sul caso Travolta a Sanremo, intervenendo in difesa di Amadeus.