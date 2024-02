Il procuratore Gratteri | “A Napoli problemi di violenza e camorra | ma non è il Sudamerica”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "non è il Sudamerica, è un paragone ingiusto": così ildi, Nicola, che parla comunque di "un problema di

L’evento, promosso dal Comune di Qualiano in sinergia con l’Associazione “Terra Viva” con la presentazione del libro “Il Grifone”: modera Luigi ... (puntomagazine)

Basta! Si potrebbe riassumere in questa esclamazione la delusione e la rabbia dei rappresentanti delle Associazioni del comprensorio ... (ilblogdigio)

Giugliano . A lezione di legalità col procuratore Gratteri . Il capo dei pm napoletani ha incontra to gli studenti all’istituto Minzoni di Giugliano ... (teleclubitalia)

Basta! Si potrebbe riassumere in questa esclamazione la delusione e la rabbia dei rappresentanti delle Associazioni del comprensorio ... (ilblogdigio)

"Nei giorni passati, subito dopo l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ho sentito questo allarme, questi paragoni: 'Napoli come una città del Sudamerica'. Ma ...Comune di Napoli, Procura e Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio assieme per la legalità e la trasparenza nella gestione del patrimonio storico artistico comunale. Contro illeciti, ...NAPOLI - "A Napoli c'è un problema di violenza, ma paragonarla a una città del Sud America è un'affermazione forte che non condivido e ingrata". Lo ha ...