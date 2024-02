Il priore dell’abbazia di Chiaravalle | “Nuovo stadio Milan? Non stravolgano il nostro territorio”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il comitato No, che non vuole la costruzione dellodela San Donatoese, più volte ha chiesto sul proprio sito l’aiuto divino, visto che l’area scelta – San Francesco – è a ridosso della storica abbazia di. E il, padre Stefano Zanolini, è intervenuto oggi al TGR Lombardia, come riporta l’Ansa: “Mi auguro che questo non stravolga il, non solo l’abbazia di”. Una preoccupazione che aveva spinto il comitato contro loa chiedere il patrocinio dell’Unesco sull’abbazia die di Vibondione. Qui si chiede espressamente di rispettare il vincolo monastico, e secondo i contrari alla costruzione dell’impianto rossonero, questo non sarebbe ...