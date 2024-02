Il principe Andrea e Sarah Ferguson “riceverebbero la benedizione del re”

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilhanno un rapporto molto particolare. Il duca e la duchessa di York sono divorziati da quasi tre decenni. Ma nonostante la separazione, tra loro è rimasto un rapporto affettuoso, al punto che vivono ancora sotto lo stesso tetto. Le loro condizioni di vita hanno spinto l’opinione pubblica e gli esperti a ipotizzare che la coppia possa finire con lo sposarsi per la seconda volta. Ma si può parlare di seconde nozze tra ile la sua ex moglie? La coppia si è separata quasi 30 anni fa e il divorzio rappresentò una pagina molto dolorosa nel regno della regina Elisabetta. La loro separazione, infatti, non fu esente da scandali. Ma negli anni successivi la coppia si è dimostrata un ottimo esempio ...