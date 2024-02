Il presidente ucraino Zelenskyj sostituisce il comandante in capo delle forze armate

" (Ci sarebbe una guerra con la Polonia) Solo in un caso: se la Polonia attaccasse la Russia. Non abbiamo alcun interesse per la Polonia, la Lettonia o qualsiasi altro posto. Perché dovremmo farlo"Austin e il presidente dei capi di Stato maggiore congiunti Charles Quinton Brown Jr si recheranno in Belgio la prossima settimana per un incontro in presenza del Gruppo di contatto per la difesa ...La tensione tra Russia e Occidente non accenna a diminuire, dopo quasi due anni dall'inizio della guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato un'intervista al giornalista ...