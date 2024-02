“Il potere di vestirmi con le piume e ballare” | Teresa Mannino si prende tutto l’Ariston

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 9 febbraio 2024)si: giovedì, 8 febbraio 2024, la co-conduttrice della terza serata di Sanremo ha tenuto un lungo monologo nel quale, con la sua consueta ironia, si è scagliata contro il senso di superiorità dell’uomo bianco. “Siamo nel 2024 – ha esordito la comica siciliana – ma ragioniamo come 2524 anni fa. Il filosofo greco Protagora diceva che l’uomo è misura di tutte le cose, e per noi l’uomo ricco, bianco e occidentale è misura di tutte le cose, solo che l’ha persa”. “Pensa cheil resto del mondo sia a sua disposizione e quello che non serve viene eliminato. E le donne? Che fanno? Eppure sono indaffarate. Parliamo allora di essere umano, ancora meglio di animale umano. Il 60% del nostro patrimonio genetico è uguale alle banane, per quello si dice ‘mi ...