Il Policlinico San Donato gestirà un ospedale in Iraq

(Di venerdì 9 febbraio 2024) llSanununiversitario innovativo e ad alta specialità con 492 posti letto nella città di Najaf in. È quanto prevede il contratto biennale sottoscritto dalper un valore di 81 milioni di dollari a servizio della sanità irachena. La firma dell'accordo, rende noto un comunicato delSan, è avvenuta alla presenza del ministro della Sanità iracheno, Saleh Al-Hasnawi, dell'ambasciatore italiano Maurizio Greganti, del presidente di Gksd e vicepresidente del gruppo San, Kamel Ghribi, accompagnato dall'amministratrice delegata del Politecnico San, Sara Mariani. Il gruppo Sane Gksd, a seguito del protocollo firmato lo ...

ll Policlinico San Donato gestirà un ospedale universitario innovativo e ad alta specialità con 492 posti letto nella città di Najaf in Iraq. (ANSA)