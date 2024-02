Il “Pinocchio sugli sci” a Foppolo il 13 febbraio | da Bergamo e Piemonte attesi 200 ragazzi

(Di venerdì 9 febbraio 2024). Martedì 13la stazione sciistica diospiterà una delle selezioni del “sci”, la competizione internazionale che si tiene da 42 anni per idagli 8 ai 16 anni. La manifestazione culminerà con la finalissima nel comprensorio dell’Abetone (Pistoia), che prevede anche la fase internazionale. Sulla storica pista del Montebello di(area Stadium) si disputeranno le selezioni per le province die Verbano-Cusio-Ossola, con gara di slalom Gigante organizzata dallo sci club Selvino-Toni Morandi, l’unico, dalle prime edizioni del “”, a restarne fedele. “Da quando è nato – dice il presidente dello Sci club Marco Ghilardi – siamo gli unici ad avere sempre allestito la ...

ANCONA – Una brusca frenata dell'autista, dovuta a un automobilista che gli ha tagliato la strada, ha provocato la caduta e il ferimento di 5 passeggeri a bordo di un autobus.All’Alpe di Mera quella di giovedì 8 febbraio è stata una giornata intensa per i Children piemontesi, impegnati nelle selezioni regionali del Trofeo Pinocchio sugli Sci. Gli Allievi erano impegnati ...Lo Ski Team Valsesia ha organizzato martedì 6 febbraio sulla pista Primavera dell’Alpe di Mera lo Slalom Allievi valido per le selezioni regionali del Trofeo Pinocchio sugli Sci e per il Trofeo Luigi ...