Il petrolio è in forte rialzo a New York a 76 | 41 dollari

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilcorre a New, dove le quotazioni salgono del 5,84% a 76,41al barile. A spingere le quotazioni la bocciatura di un cessate il fuoco da parte del premier israeliano Benjamin Netanyahu e il proseguire del conflitto In Medio Oriente, dove la tensione si fa sempre più alta.

