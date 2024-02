Il PEI Provvisorio in corso d’anno scolastico | in quali casistiche va completato e quali elementi deve contenere?

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’articolo pone l’accento su di una questione, alquanto frequente, nelle scuole italiane. Quella casistica, cioè, collegata alla compilazione del PEIin. Solo per ricordare la questione collegata al PEI, si precisa che per ciascuno degli alunni con disabilità è necessario verificare il PEI entro il 30 del mese di giugno. In questa sede vanno enunciate e, conseguentemente, definite, tutte le eventuali proposte di sostegno agli alunni con disabilità per l'annosuccessivo. L'articolo .