Il Pd tiene sull’Ucraina | ma resta una fronda che tutto sommato fa comodo a Schlein

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Con il voto della Camera di ieri è passato definitivamente il decreto che autorizza l’invio di armi in Ucraina che prolunga ail 2024 le condizioni già in vigore l’anno passato. Hanno votato a favore duecentodiciotto deputati, solo quarantadue i contrari. Dunque il governo Meloni è automaticamente autorizzato perl’anno a inviare armi e altri equipaggiamenti militari all’Ucraina senza passare dal Parlamento. Malgrado la questione dell’invio delle armi a Kyjiv susciti sempre grandi tensioni, questa volta il voto è passato inosservato, anche perché a questo giro né la Lega né il Movimento 5 stelle hanno fatto particolari polemiche, come invece era successo nella discussione al Senato: la Lega è rientrata nei ranghi, i contiani si sono limitati a ribadire il loro no agli aiuti alla Resistenza ucraina. Quanto al Partito democratico, si è ...