Il Paradiso delle Signore | le anticipazioni dal 12 al 16 febbraio 2024

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Cosa succede nelle nuove puntate de "Il", la soap in onda su Rai 1 da lunedì 12 a venerdì 16, a partire dalle 16.00. Mentre Matteo si appresta a volare per gli Stati Uniti con la madre, Marcello espone idee professionali a Vittorio. Umberto fa intanto una...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto ... (comingsoon)

Maria decide di organizzare una serata romantica con Vito per non trascurarlo. Agata ha intenzione di scoprire se Roberto sia interessato a lei. Marcello scopre il motivo per cui Rosa vuole lasciare ...Scopri Elafonisos: un gioiello del Mediterraneo che ti aspetta. Spiagge da sogno, acque cristalline, e un'atmosfera di pace incomparabile.Helskate risponde a una domanda che nessuno credo abbia mai posto: "E se in in Tony Hawk's Pro Skater si potessero uccidere i demoni tra una lunga combo di trick e l'altra". La risposta è che sarebbe ...