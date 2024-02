Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 12 febbraio | Barbieri cerca una nuova fidanzata ad Armando

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La puntata del Il, che andrà in onda lunedì 12in prima visione assoluta, riserverà ai telespettatori di Rai 1 più di qualche novità. Le anticipazioni fanno sapere, checercherà di trovare unaad, rimasto da solo dopo che Agnese ha deciso di lasciare il capoluogo lombardo. Non appena verrà a sapere che Matteo è in procinto di lasciare temporaneamente Milano per recarsi in America insieme a sua madre Silvana, Vito si candiderà come sostituto contabile al grande magazzino. Agata sarà sempre più presa da Roberto, su consiglio di Clara, prederà l’iniziativa di esternare il sentimento che prova per lui. Scopriamo qualchein più riguardo il nuovo appuntamento della ...