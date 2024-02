Il neurologo | ' ore piccole davanti alla Tv? Aggressivi e irritabili il giorno dopo'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) - Fare le oredurante le notti sanremesi, incollatiTv fino alle 3 del mattino, rischia di far malesalute di cuore e cervello per giovani e anziani. "La privazione di sonno continuativo per 4-5 giorni incide negativamente sulle funzioni cognitive: ilsi diventa, si controllano meno le proprie emozioni. Diminuiscono le performance a scuola e in ufficio e a farne le spese sono attenzione, concentrazione e memoria. Ma guai a chiamarlo 'jet lag' o sindrome da fuso orario". Così all'Adnkronos Salute Luigi Ferini-Strambi, primario del Centro di Medicina del sonno dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano e ordinario di NeurologiaFacoltà di ...