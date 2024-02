Il mio amico Ange

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il personaggio di Long John Silver, semplice cuoco di bordo che nasconde in realtà la bramosia di uno scaltro pirata ne L’Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson, viene introdotto per la prima volta nel racconto attraverso una lettera che John Trelawney spedisce al dottor Livesey e a Jim Hawkins prima della partenza, con l’intento di informarli di aver formato finalmente l’equipaggio. «Un vecchio marinaio che aspirerebbe a una buona branda per tornare in mare», lo descrive Stevenson attraverso le parole di Trelawney. «Un uomo alto e forte, con un faccione grosso come un prosciutto», è l’affresco che ne fa invece il giovane protagonista Hawkins durante il primo incontro a Bristol con Silver, inconsapevole del suo passato e delle sue reali ambizioni. Seppur appartenenti a tutt’altro contesto, le considerazioni di Peter Lawwell – attuale proprietario del Celtic – e Dermot Desmond – ...