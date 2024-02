Il ministro Valditara incontra gli studenti | ma loro denunciano | “Decisioni già prese | vogliamo essere ascoltati”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sul tavolo c’è la riforma degli istituti tecnici e professionali e degli ITS, della condotta, ma anche dell’esame di Stato. Apertura per i presidi psicologici nelle scuole

Modena, il caso del rappresentante degli studenti Damiano Cassanelli punito con 12 giorni di sospensione per aver rilasciato un’intervista alla Gazzetta di Modena in cui si lamentava dei problemi dell ...Modena – Per Damiano Cassanelli, lo studente di 18 anni finito nei guai per alcune frasi rilasciate in un’intervista video alla stampa su alcuni problemi della scuola, l’Istituto Barozzi di Modena, ...Il movimento interviene dopo l'impegno ribadito dal ministro Valditara (Istruzione) in risposta al crescente numero di aggressioni a docenti e presidi ...