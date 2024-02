Il Milan è un ricordo che fa male al Napoli | stavolta Mazzarri si chiuderà Gazzetta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilè unche faalsi. A scriverlo è lacon Vincenzo D’Angelo). Scrive il quotidiano sportivoese. Theo Hernandez e Leao si sono esaltati ogni volta nelle praterie concesse dagli azzurri. Ecco, domenica il primo comandamento sarà “vietato concedere campo”: per questo Waltersta seriamente pensando di cambiare ancora, tornare alla difesa a tre con Ostigard braccetto di destra in supporto e a copertura di Di Lorenzo, che agirà a tutta fascia nel tentativo di limitare Leao e costringere Theo a guardarsi alle spalle più che puntare verso la porta. Tentazione forte, anche perché con i tre dietro ilha tenuto quasi a zero tiri ...

alla vigilia di Milan-Bologna è arriva to da parte del club rossonero il commovente ricordo per il doppio ex della sfida (pianetamilan)

Lo scudetto è ormai un ricordo lontano, ma la qualificazione alla prossima Champions ...De Ketelaere, oggetto misterioso al Milan, è l’uomo in più. E il bomber Lookman sta per rientrare dalla Coppa d ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. I cookie, gli identificatori del dispositivo o altre informazioni possono essere archiviati o reperiti sul dispositivo ...Le parole del Faraone ai microfoni ufficiali del club: "La vittoria della Conference il miglior momento da quando sono qui. Quando lascerò non so se resterò nel mondo del calcio" ...