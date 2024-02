Il mercato L’OraSì a un passo dal 2005 Brunetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Marioè pronto a vestire la maglia del. Manca solo l’ufficialità per sancire il passaggio dell’ala classedal Campus Piemonte, squadra di B Interregionale ‘sorella minore’ della Novipiù Casale Monferrato di A2, a Ravenna., che può giocare anche da esterno nonostante i 206 cm, è un ottimo prospetto e in carriera vanta anche l’esperienza in Germania al Bayern Monaco dove ha giocato dal gennaio 2023 fino allo scorso giugno. Nei mesi precedenti era stato in A2 a Cividale dividendosi tra prima squadra e Under 19 Eccellenza. Quest’anno a Casale Monferrato in B Interregionale stava viaggiando a 15 punti di media, decidendo però di salire di categoria nella seconda parte di stagione, sfruttando la chance che gli darà Ravenna.