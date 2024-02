“Il Gladiatore” sul palco dell’Ariston | Rossell Crowe “scatena l’inferno” a Sanremo

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 8 febbraio 2024- Mentre ancora non si sono placate le discussioni sull’accoglienza non giudicata pertinente per il povero John Travolta, questa sera l’ospite internazionale è Russell. Attore ma anche appassionato di musica, l’artista si esibisce con la sua band The Gentleman Barbers, con pezzi scritti dallo stessoo cover di brani noti. La band si esibisce in “Let Your Light shine”, ad un rimo accattivante, degno di. Dopo l’esibizione, il pubblico esplode a gran voce. “Per noi tu sei una leggenda” gli dice Amadeus, chiedendo all’ospite di raccontare qualcosa della sua carriera. “Quando ero più giovane, era difficile uscire dal personaggio– racconta di sé l’attore – quando diventiamo grandi, cerchiamo di proteggerci, cercando di recidere il cordone che ci lega al lavoro”. Poi, è la volta ...

