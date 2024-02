Il Gladiatore | le scarpe super ospiti e lo strano rapporto di Sanremo con i loghi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sono molto delusa dalla conferenza stampa del giovedì, quella che resterà nella storia del festival come la conferenza stampa delledi Travolta. Sono molto delusa perché hanno iniziato mezz’ora in ritardo e io pensavo fosse per mettersi d’accordo su una versione dei fatti, e invece ne hanno date quindici. Sono molto delusa perché non ci sono più i dirigenti democristiani di una volta, quelli che questo pasticcio avrebbero saputo gestirlo. Sono molto delusa perché non c’è più neanche Coletta, che magari non avrebbe saputo gestirlo ma almeno ci avrebbe intrattenuti. Sono molto delusa perché l’ossessività per la questione travoltiana mi toglie righe in cui avrei lodato l’eroismo di Teresa Mannino, che in conferenza stampa ha detto le uniche parole indicibili degli ultimi anni, le uniche parole che tutte noialtre adulte sotto dittatura della dodicennitudine ...