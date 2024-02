Il giovane di qualità Giovanni Costanti | | Tanto da imparare dai miei compagni»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) E’ uno dei ragazzi più giovani del Siena,, arrivato alla corte di Magrini dopo aver vestito, la scorsa stagione, la maglia della Primavera. Per adesso un gettone, contro il Mazzola. "È stata un’estate difficile, fino alla fine ho aspettato che si avverasse questo sogno di giocare nel Siena – ha detto a margone della serata nella Torre, come riporta il Fol –. Per noi giovani riportare la Robur dove merita di stare è importantissimo, anche perché segnerà l’inizio della nostra carriera". Di ruolo,, fa l’attaccante, in squadra ha tantiesperti da cui ‘rubare’ sempre qualcosa. "Hoda– le sue parole –, non solo sul campo, ma anche a livello di personalità. Condividere lo spogliatoio con giocatori di spessore è una lezione". Nativo di ...