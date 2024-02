“Il Giorno del Ricordo è una conquista” | intervista a Silvano Olmi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb – Abbiamo raggiunto, presidente del Comitato 10 febbraio, in vista deldeldi domani.del2024: le parole di, lei è presidente del Comitato 10 febbraio dal 29 dicembre 2022. Come ha vissuto questo “anno abbondante”? Che esperienza ne ha ricavato? Molto positivo, abbiamo triplicato gli iscritti nel 2023 rispetto all’anno precedente. Già in questo primo mese e mezzo del 2024 stiamo avendo un’ulteriore crescita (70 iscritti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Insomma, il Comitato è forte rilancio, ed è un’esperienza bellissima. Ho conosciuto tante persone in giro per l’Italia, dove si costituiscono sempre più gruppi ...