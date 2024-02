Il futuro del cibo | la chiave è un mix tra innovazione tecnologica e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Se è vero (come sosteneva Napoleone) che fame e ventre fanno muovere il mondo, dal percorso delpossiamo ricavare molti spunti sul mondo di domani. Vivremo in un pianeta che grazie a noi può nutrire e accogliere più vita, o che a causa nostra può diventare più arido e inospitale. Cosa troveremo nel piatto, dunque: cosa ci servirà iltra dieci o vent’anni? Mangeremo grilli e pillole multivitaminiche? Sapremo generare e difendere il giusto equilibrio tra gusto, salute, inclusione ed ecologia? Scenari di opportunità: piatto ricco e sostenibile L’abbondanza è un mondo dove le innovazioni tecnologiche come l’agricoltura verticale e la carne coltivata in laboratorio hanno ridotto sia la fame che l’impatto ambientale della produzione alimentare. Queste e altre tecnologie di agricoltura cellulare (per pesce, latte e latticini, caffè e altro) ...