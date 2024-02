Il Filini di Fratelli d’Italia come quello di Fantozzi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “Ragioniere, che fa? Batti lei?”. No, non è una scena di un film di, ma la cronaca parlamentare di una gaffe destinata a restare negli annali di Montecitorio. Protagonista il deputato diFrancesco, neanche a farlo apposta omonimo del mitico geometra interpretato da Gigi Reder, tragica spalla di Paolo Villaggio nella fortunata filmografia entrata nella storia del cinema italiano. Il deputato di FdI Francescoconsegna la relazione al decreto Capitali, ma deposita quella dell’anno scorso ad un altro testo Tutto comincia quando l’altroeletto dal popolo, relatore del decreto Capitali, decide di rinunciare al suo intervento in aula e di consegnare l’intervento per iscritto al presidente della Camera Lorenzo Fontana. ...

