Il Festival scivola con Travolta Scarpe in primo piano | spot occulto?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un’ospitata fatta con i piedi. A Sanremo si è scatenata la febbre del mercoledì sera. L’esibizione di Johncon Amadeus e, dopo, con Fiorello, ha suscitato innumerevoli critiche. Innanzitutto da un punto di vista artistico: se il ballo con il conduttore era una gag scontata ma non terribile, la successiva danza del qua qua con Fiorello è da s.v., senza voto, come d’altronde ha testimoniato l’espressione disgustata dell’attore americano e come ha confermato lo stesso Fiorello: "Una delle gag più terrificanti della storia della tv". Amadeus ha detto di essersi divertito, contento lui. Il guaio è che, durante il ballo, il regista ha indugiato a lungo sui piedi di John, che indossava un paio piuttosto vistoso di sneaker con il logo in bella vista. Una bella pubblicità (occulta) per un marchio che cerca di imporsi. Ancora più grave ...