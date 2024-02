Il duello L’ex Samp contro un ’mancato’ pisano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Quella di domani sarà una partita ricca di amarcord e di legami intrecciati tra il blucerchiato e il nerazzurro. Ernesto Torregrossa arrivò all’ombra della Torre proprio dalladoria a gennaio del 2022, bocciato sonoramente nel corso dell’avventura in Serie A a Genova e con l’ambizione di rilanciarsi. Un’intuizione dell’allora ds Claudio Chiellini che inserì nel gruppo un assoluto fuoriclasse per la categoria, capace di trascinare con 8 reti e 2 assist la squadra a un passo dal tradurre in realtà il sogno del ritorno nella massima categoria. Dopo quei sei mesi di idillio, l’italo-venezuelano tornò a Genova con la promessa di ripercorrere l’autostrada che conduce fin sulle sponde dell’Arno: una parola mantenuta nell’estate del 2022, con la società nerazzurra che ha acquisito interamente il suo cartellino nel gennaio del 2023. Qualche infortunio muscolare di ...