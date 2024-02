Il doppio ex di Milan–Napoli | Il campione irriverente

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilex Cari affezionati lettori, domenica sera il nostro amato Napoli è atteso dalla delicata sfida nell’ostico campo di San Siro dove sfideranno i tanto odiati diavoli rossoneri. Il protagonista di questa rubrica “Ex”, che raccoglie tanti appassionati tifosi che ringrazio ancora una volta per gli innumerevoli attestati di stima, è stato selezionato dopo un’accurata cernita. Difatti di calciatori da scegliere, che hanno vissuto esperienze professionali su entrambe le piazze, ce ne sarebbero tanti, come i vari Sormani, “Core ngrato” Altafini o “Rambo” De Napoli. Ma ho preferito raccontarvi le gesta di Paolo Di Canio. Questo ‘ragazzaccio’ romano, nonostante abbia giocato nelle fila azzurre solo per una stagione, è entrato ugualmente dritto nel cuore dei tifosi napoletani per la sua spontaneità e lealtà. Gli inizi di ...