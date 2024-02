Il Comune di Udine iscrive per la prima volta all’anagrafe il figlio di due mamme Le associazioni Lgbtqia+ | “Luce nell’oscurità”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Mentre a Milano continua la battaglia legale per il riconoscimento dei diritti dei figli di coppie dello stesso sesso, ildiha per laiscrittoun bimbo con due. Il sindaco Alberto Felice De Toni, riporta il Messaggero Veneto, ha accolto la richiesta della madre intenzionale per permetterle di esercitare i diritti e i doveri di genitore nell’interesse del neonato. “Con questo atto – spiega il sindaco “giallorosa” – in attesa della conclusione del procedimento di adozione, il minore risulta in maniera formale e sostanziale tutelato nei propri diritti, venendo garantita la continuità e la ‘copertura’ genitoriale. Ciò pur nella consapevolezza della mancanza, allo stato nel nostro ordinamento, di una norma legittimante il riconoscimento”. Il ...

Udine. Per la prima volta, il comune ha iscritto all'anagrafe il figlio di due mamme. Il sindaco Alberto Felice De Toni, come riporta il Messaggero Veneto, ha accolto la richiesta della madre ...Il Comune di Udine, per la prima volta, ha iscritto all'anagrafe il figlio di due mamme. Il sindaco Alberto Felice De Toni, come riporta il Messaggero Veneto, ha accolto la richiesta della madre ...