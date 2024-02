Il Comune di Caserta perde il progetto di accoglienza S A I per immigrati adulti

Caserta . Il Comune di Caserta e “Csv Assovoce – Associazione per il Volontariato Caserta no ETS” hanno siglato un accordo di partenariato che prevede ... (casertanotizie)

Caserta . In riferimento alla Concessione in project financing per la realizzazione e la gestione di un sistema integrato di gestione della mobilità ... (casertanotizie)

Caserta . Il ministero dell’Interno ha revoca to i finanziamenti al Comune di Caserta per il Sai del triennio 2023-2025, il Sistema di Accoglienza e ... (casertanotizie)

Il Centro Sociale Ex Canapificio ha diffuso un lungo comunicato stampa attraverso il quale accusa il Comune di Caserta di aver perso i fondi per l’accoglienza degli immigrati adulti. Di seguito pubbli ...CASTEL VOLTURNO – La Polizia Provinciale di Caserta, coordinata dal Comandante Carmine Lettieri, ha sequestrato in un complesso industriale del territorio del Comune di Castel Volturno un’area adibita ...Castel Volturno (Caserta) - La Polizia Provinciale di Caserta, coordinata dal Comandante Carmine Lettieri, ha sequestrato in un complesso industriale del ...