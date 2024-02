Il Como mette nel mirino il secondo posto Roberts conferma il trio delle meraviglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) C’è attesa per il derby frae Brescia di stasera, che si disputerà stasera al Sinigaglia alle 20,30. Ildeve attaccare la seconda posizione in classifica della Cremonese, impegnata domani contro la Reggiana, mentre le Rondinelle devono mantenere la zona playoff. Il Sinigaglia è quasi tutto esaurito, sono rimasti alcuni biglietti di tribuna, ma vista la probabile pioggia, verranno venduti anche quelli. Il terreno pesante potrebbe influire sulle formazioni,a centrocampo recupera Abildgaard, che non ha giocato a Terni per un attacco influenzale e dall’inizio in attacco dovrebbe partire il lottatore Gabrielloni, aldi Nsame, anche se Gioacchini e Fumagalli hanno qualche possibilità di giocare nella ripresa. In difesa Odenthal deve scontare altre tre giornate di squalifica, ma Goldaniga ...