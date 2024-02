Il cinema è una terapia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Essere travolti dal successo alla prima apparizione sul grande schermo non sempre produce scompensi. La prova vivente è Marianna Fontana, catapultata nello star system da ’Indivisibili’ di Edoardo De Angelis che nel 2017 si aggiudicò 6 David di Donatello, 5 Nastri d’Argento, otto Ciak d’Oro e a Venezia l’anno prima altri riconoscimenti alle Giornate degli Autori. "All’epoca – ricorda Marianna Fontana che condivideva il ruolo delle siamesi Daisy con la gemella Angela – mi aspettavo che il film venisse apprezzato ma non che riscuotesse un successo del genere. Ma la gioia fu tale che generò in me la convinzione di poter continuare a lavorare nel". Per Vito Palmieri ne ’La seconda vita’ in uscita quest’anno però sua sorella la uccide... "Quando ho letto la sceneggiatura sono stata colpita dal personaggio e per affrontarlo psicologicamente ho fatto un lungo ...