Il ciclone Teresa Mannino travolge Amadeus | “A Sanremo più nasi che fiori”

Altri 15 artisti in gara. E poi il ciclone Teresa Mannino a Sanremo 2024. Le prime avvisaglie si sono già viste in conferenza stampa. La comica, che stasera affiancherà Amadeus ...Al Festival di Sanremo arriva Teresa Mannino, terza co-conduttrice di Amadeus. La comica siciliana affronta a modo suo la discesa della scala. "Non scendo", dice. Poi si fa convincere dal pubblico. (L ...Altri 15 artisti in gara nella terza serata di Sanremo 2024. Il ciclone Teresa Mannino e poi un'altra star internazionale, Russell Crowe (e speriamo che non vada a finire come con Travolta) oltre ai s ...