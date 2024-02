Il cartellino blu nel calcio? Cos’è e la prima presa di posizione della FIFA

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nelle ultime ore sono circolate voci sulla possibile introduzione delblu nel. La notizia non ha trovato conferma e laha deciso di mettere subito le cose in chiaro: “notizie errate e premature. Qualsiasi sperimentazione di questo tipo, se implementata, dovrebbe limitarsi a essere testata in modo responsabile ai livelli più bassi”. Lacontinua: “unache laintende ribadire quando questo punto all’ordine del giorno verrà discusso all’Ifab il 2 marzo”.blu: di cosa si tratta Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico The Telegraph, l’International Football Association Board (Ifab) aveva autorizzato l’introduzione sperimentale del nuovoblu. Si tratta di una penalità di 10 minuti ai ...

