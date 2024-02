Il bulldog vegano di Lewis Hamilton La storia di Rosco | l' amico a quattro zampe del futuro pilota Ferrari

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un compagno fedele, ma anche fenomeno delle piattaforme social, ilundicenne è la nuova mascotte del teama partire dal 2025.e segue ilbritannico in tutto e per tutto. Anche nella dieta vegana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@elovescoco) Il canediIl profilo personale die su Instagram, @elovescoco, è un omaggio alla gemella Coco venuta a mancare nel 2020 per problemi cardiaci.e e Coco hanno sempre accompagnatoin giro per i paddock di tutto il mondo, ee continua ad ...